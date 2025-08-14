Генменеджер «Миннесоты» о влиянии контрактов Паризе и Сутера: «Раздражало оставаться в стороне на дедлайне. Мы действовали эффективно, но приятно иметь гибкость»

— Думаю, мы действовали довольно эффективно, но да, это приятно. Приятно иметь гибкость, но, как я уже сказал, мы неплохо действовали и без нее.
Рынок свободных агентов и, тем более, дедлайн — немного раздражало, что мы оставались в стороне.
— Довольны ли вы нынешней глубиной состава?
— Сейчас мне все очень нравится. Я действительно считаю, что у нас хорошая команда. Но в это время года все так думают.
Нам нужно, чтобы игроки продолжали совершенствоваться, как и вся команда в целом, — сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.