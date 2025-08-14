Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Симашев и Бут — в топ-5 проспектов «Юты» по версии Daily Faceoff. Денуайе — 1-й, Игинла — 2-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг сильнейших проспектов клуба на сезон-2025/26.

Источник: Спортс"

Его возглавил форвард Калеб Денуайе. Симашев и Бут оказались на третьей и четвертой позициях.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Калеб Денуайе, форвард;

2. Тидж Игинла, форвард;

3. Дмитрий Симашев, защитник;

4. Даниил Бут, форвард;

5. Маверик Ламурье, защитник;

6. Михаэль Грабал, вратарь;

7. Макс Пшеничка, защитник;

8. Коул Бодуан, форвард;

9. Уилл Скахан, защитник;

10. Юлиан Луц, форвард.

Макар — лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз — 2-й, Веренски — 3-й, Хедман — 5-й, Бушар — 10-й, Форслинг — 12-й, Сергачев — 18-й.