Симашев и Бут — в топ-5 проспектов «Юты» по версии Daily Faceoff. Денуайе — 1-й, Игинла — 2-й

Его возглавил форвард Калеб Денуайе. Симашев и Бут оказались на третьей и четвертой позициях.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Калеб Денуайе, форвард;
2. Тидж Игинла, форвард;
3. Дмитрий Симашев, защитник;
4. Даниил Бут, форвард;
5. Маверик Ламурье, защитник;
6. Михаэль Грабал, вратарь;
7. Макс Пшеничка, защитник;
8. Коул Бодуан, форвард;
9. Уилл Скахан, защитник;
10. Юлиан Луц, форвард.
Макар — лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз — 2-й, Веренски — 3-й, Хедман — 5-й, Бушар — 10-й, Форслинг — 12-й, Сергачев — 18-й.