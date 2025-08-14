Алексеев о рекорде Овечкина: «Вашингтону» дали два выходных подряд, было круто. Незабываемое событие"

"После возвращения в Вашингтон у нас был большой командный вечер, то есть на следующий день был полноценный выходной.
Всего же нам дали два выходных подряд. Было очень круто. И рекорд был незабываемым«, — сказал защитник “Питтсбурга” Алексеев.
