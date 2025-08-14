Медведев — 4-й в рейтинге лучших проспектов «Ванкувера» по версии Daily Faceoff, Кудрявцев — 5-й, Вилландер — 1-й, Леккеримяки — 2-й

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Том Вилландер;
2. Юнатан Леккеримяки;
3. Брейден Кутс;
4. Алексей Медведев;
5. Кирилл Кудрявцев;
6. Сойер Минио;
7. Виктор Манчини;
8. Тай Мюллер;
9. Кирен Дервин;
10. Тай Янг.
Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2025/26. Первое место в топ-10 занял 20-летний защитник Том Вилландер.
