Медведев — 4-й в рейтинге лучших проспектов «Ванкувера» по версии Daily Faceoff, Кудрявцев — 5-й, Вилландер — 1-й, Леккеримяки — 2-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2025/26. Первое место в топ-10 занял 20-летний защитник Том Вилландер.

Источник: Спортс"

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Том Вилландер;

2. Юнатан Леккеримяки;

3. Брейден Кутс;

4. Алексей Медведев;

5. Кирилл Кудрявцев;

6. Сойер Минио;

7. Виктор Манчини;

8. Тай Мюллер;

9. Кирен Дервин;

10. Тай Янг.