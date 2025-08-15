Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Нестеров о требованиях Никитина в ЦСКА: «Появились тонкие нюансы, на которые мы больше обращаем внимание. В хоккее мелочи решают все»

— Подготовка идет потихоньку, первый цикл закончился, он был более втягивающим. Нас знакомили с деталями, нюансами, требованиями.

Источник: Спортс"

Сейчас уже добавили интенсивности и нарабатываем схемы, надо фундамент закладывать. Команда работает, все в порядке.

— Как капитан, ты отвечаешь за построение коллектива. У нас много новичков в команде, как идет процесс знакомства, сплачивания?

— Большую часть пришедших игроков я знаю, их встретили хорошо. Они тоже нас знают, мы же, хоть в разных командах играем, общаемся. Поэтому процесс идет не тяжело, со всеми познакомились, ввели в курс дела, какие у нас правила, порядки и что такое ЦСКА.

— Игорь Валерьевич Никитин вернулся в ЦСКА, ты хорошо знаком с его требованиями. Они как-то изменились за годы?

— В принципе, все то же самое. Велосипед изобретать уже не нужно. Появились какие-то тонкие нюансы, на которые мы больше обращаем внимание. В хоккее мелочи решают все, — сказал капитан ЦСКА Никита Нестеров.