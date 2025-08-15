Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Дергачев об изменениях в штабе «Нефтехимика»: «Кардинальная смена игры происходит. Будем больше играть в атакующий хоккей. Все хотят попасть в плей-офф, впереди тяжелая работа»

В июне клуб объявил о назначении Игоря Гришина главным тренером.

Источник: Спортс"

— В межсезонье у вас поменялся тренерский штаб. Заметили уже изменения?

— Кардинальная смена игры происходит. Идет акцент на игру с шайбой, принятие быстрых решений. Будем больше играть в атакующий хоккей. Изменений реально много.

— Два года подряд «Нефтехимик» не выходит в плей-офф. На что способна обновленная команда?

— Покажет время. Не хочу кидаться громкими фразами, чтобы не быть пустословом.

Все уже подустали от игры только в регулярном чемпионате, хотят попасть в плей-офф и поиграть в настоящий хоккей. Впереди тяжелая работа, — сказал форвард «Нефтехимика» Александр Дергачев.