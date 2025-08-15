Давыдов об иностранных тренерах: «Зачем они тащат в штабы соотечественников? Буше нашпиговал ими и “Авангард”, и команду ВХЛ. Эти временщики потом улетят с набитыми чемоданами домой»

— Есть момент с иностранными тренерами, который меня просто возмущает.
— Какой, Виталий Семенович?
— Зачем они тащат в свои штабы соотечественников? Такого быть не должно! Приезжаешь к нам, Галлан, будь добр, набери к себе в помощники российских специалистов, на вырост!
Я уже говорил про Челябинск, где у Гру все больше и больше помощников-легионеров. А Омск пошел еще дальше — там Буше нашпиговал соотечественниками и «Авангард», и дочернюю команду ВХЛ.
А потом все эти временщики улетят со своими набитыми чемоданами домой — и начинай все с чистого листа. Хотя на самом деле рядом с тем же Буше могли бы расти новые Никитины и Курьяновы.
— Как с канадскими тренерскими землячествами бороться?
— Элементарно. Приходит время ввести на иностранных помощников лимит. А может быть, даже запрет. Думаю, такое решение дало бы кислорода нашей тренерской школе. Молодые специалисты были бы больше востребованы — и быстрее бы росли.
— Чем канадские ассистенты сильнее российских?
— Ничем. В последнее время в тренерской профессии появилось слишком многое от лукавого. Легионеры этим пользуются, поскольку умеют красиво говорить. Постоянно мелькают схемы «1−2−2», «1−3−1» и прочие.
Но на самом деле в хоккее есть две основные тактики — атакующая и оборонительная. Они зависят от счета, при 0:0 — один хоккей, ведешь — другой, проигрываешь — третий.
У результата в хоккее есть три основы. Выполнение игрового задания — это раз, дисциплина — два, самонастрой и самоотдача — три. Все остальное — от лукавого, — сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
КХЛ начнет сезон с 4 канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории.
Генменеджер «Авангарда»: «Обилие иностранных тренеров в КХЛ — необходимость, а не дань моде. Есть недостаток квалифицированных российских кадров, видимо».