42-летний Михнов завершил карьеру с титулом в 3-м дивизионе Италии и стал тренером жлобинского «Металлурга». Он провел 18 сезонов в КХЛ и российской Суперлиге

В прошлом сезоне 42-летний форвард выступал за «Кьявенну» в 3-м по рангу дивизионе Италии, став чемпионом и лучшим бомбардиром. Он набрал 83 (41+42) очка в 18 играх в регулярке и 29 (11+18) баллов в 10 играх в плей-офф.

С 2019 по 2023 год (с перерывом) Михнов выступал за клуб из Жлобина в качестве игрока и стал двукратным чемпионом Беларуси в его составе.

В КХЛ и российской Суперлиге Алексей провел в общей сложности 18 сезонов, поиграв за московское «Динамо», «Сибирь», «Локомотив», магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Югру», «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Северсталь».

В регулярных чемпионатах суммарно провел 724 матча и набрал 320 (153+167) очков. В плей-офф — 128 игр и 57 (25+32) баллов.

В составе сборной России Михнов принял участие в ЧМ-2006.