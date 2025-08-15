42-летний Михнов завершил карьеру с титулом в 3-м дивизионе Италии и стал тренером жлобинского «Металлурга». Он провел 18 сезонов в КХЛ и российской Суперлиге

В прошлом сезоне 42-летний форвард выступал за «Кьявенну» в 3-м по рангу дивизионе Италии, став чемпионом и лучшим бомбардиром. Он набрал 83 (41+42) очка в 18 играх в регулярке и 29 (11+18) баллов в 10 играх в плей-офф.