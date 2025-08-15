СКА — Торесену в связи с завершением карьеры: «Спасибо, Викинг! Это было крутое время! Ну, а сейчас пора начинать новую главу. Lykke til!»

Все, кто был свидетелем Кубка Гагарина-2015, когда СКА впервые стал его обладателем, точно помнят те голы в шестом и седьмом матчах серии с ЦСКА, одни из самых важных, поднявших на ноги весь Петербург! Патрик вернулся на берега Невы в сезоне 2017/18 и снова радовал болельщиков армейцев своей игрой.