СКА — Торесену в связи с завершением карьеры: «Спасибо, Викинг! Это было крутое время! Ну, а сейчас пора начинать новую главу. Lykke til!»

41-летний норвежский форвард объявил об окончании карьеры хоккеиста.

Он выступал за СКА с 2011 по 2015 годы, а также в сезоне-2017/18. Вместе с клубом он выиграл Кубок Гагарина в 2015 году.

«Патрик Торесен завершил игровую карьеру, и мы говорим ему tusen takk for alt (на норвежском — “большое спасибо за все”)!

Все, кто был свидетелем Кубка Гагарина-2015, когда СКА впервые стал его обладателем, точно помнят те голы в шестом и седьмом матчах серии с ЦСКА, одни из самых важных, поднявших на ноги весь Петербург! Патрик вернулся на берега Невы в сезоне 2017/18 и снова радовал болельщиков армейцев своей игрой.

5 сезонов, 271 матч, 227 очков, 88 голов. Лучший снайпер-легионер в истории СКА! Искренний, трудолюбивый и преданный своему делу на все сто.

Спасибо, Викинг! Это было крутое время! Ну, а сейчас пора начинать новую главу. Lykke til («Удачи»)! ??", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, что «Салават Юлаев», за который Торесен выступал с 2009 по 2011 год и выиграл Кубок Гагарина, тоже опубликовал сообщение в соцсетях в связи с решением Патрика завершить карьеру.