Давыдов о тренерах-легионерах: «Я не противник специалистов уровня Хартли, Буше или Галлана. Но конкуренция должна быть равной. А пока канадцам разрешается все»

— В КХЛ широко обсуждается появление очередного тренера-легионера — Жерара Галлана в китайском клубе. Что думаете?

— Думаю, что в наш хоккей возвращается мода на тренеров-легионеров. Это нам еще повезло, что из-за политики в КХЛ почти не едут европейские тренеры, Иначе компанию Буше и Галланам уже составляли бы чехи и финны.

Я всегда был и всегда буду сторонником наших тренеров. Если им доверять так же, как легионерам, то наша школа будет расти. А пока канадцам разрешается все, тогда как российские тренеры работают под постоянным током.

Кстати, меня радует, что к «Динамо» это не относится.

— Почему?

— Родной клуб верит в нашу тренерскую школу и хранит традиции. Даже наши соседи из «Спартака» и ЦСКА одно время делали ставку на иностранцев, а вот «Динамо» гнет свою линию. Это правильно.

— Вы — противник канадских тренеров?

— Одно время к нам из Северной Америки ехали совсем непонятные специалисты — типа Торчетти. Но про Хартли, Буше или Галлана такого не скажешь, это ребята с опытом и именем.

Я — не противник специалистов такого уровня. Но повторю главное — конкуренция должна быть равной. А пока ее нет, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.