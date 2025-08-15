Ричмонд
Грицюк об изучении английского перед отъездом в НХЛ: «Чуть-чуть учу, практикуюсь. В “Авангарде” выучил какие-то термины, с Хартли всегда общались на хоккейном сленге»

В мае 24-летний экс-форвард «Авангарда» и СКА подписал контракт новичка с «Нью-Джерси».

Источник: Спортс"

— Успели уже перед отъездом подучить английский?

— Чуть-чуть учу, практикуюсь, созваниваюсь с иностранными ребятами. На днях с Борной Рендуличем общались. Я занимался целый год. Теперь готовлюсь туда ехать и надеюсь, что язык придет ко мне со временем.

— В «Авангарде» вы играли у главного тренера канадца Боба Хартли, поэтому наверняка должны знать североамериканский менталитет. Насколько в этом плане вам будет полегче общаться с тренерами и игроками «Нью-Джерси»?

— Да, думаю, будет полегче, потому что я уже слышал английскую речь Хартли, выучил для себя какие-то хоккейные термины. Потому что всегда с Бобом общались на хоккейном сленге. И тут есть определенный толчок для меня.

В плане же системы, как мне кажется, Боб играет в хоккей, совсем разный по сравнению с тем, как играет Шелдон Киф. Так что системы у обоих тренеров разные, — сказал Грицюк.