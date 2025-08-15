Ричмонд
Ги Буше об иностранных тренерах в КХЛ: «Вопрос к тем, кто нас нанял, мы же не сами искали работу в России. Мне годами звонили с предложениями, я не рассматривал их по личным причинам&r

— Вы, Боб [Хартли], Жерар [Галлан]. Что вообще думаете о том, что такие маститые тренеры стали ехать в Россию?

Источник: Спортс"

— Не думаю, что это тренд, скорее всего, отдельные истории. Но это больше вопрос к тем, кто нас нанял. Мы же не сами искали работу в России. Мне лично годами звонили с предложениями, однако по личным причинам я их не рассматривал.

А сейчас дети выросли, ситуация изменилась. Никогда не боялся ехать в Россию или вообще в другую страну, я же три года работал в Швейцарии и в целом открыт к разным культурам и вызовам.

Евгений [Кожевников] позвонил в прошлом году, потом еще и еще. Но тогда момент был неподходящим, мне меняли сустав в колене. К тому же мне еще два года платил «Торонто», я думал — можно отдохнуть, залечить колено, а потом уже думать.

Однако Евгений был очень настойчив, к тому же мы хорошо поладили. Он человек «сейчас», я тоже. Если мы хотим что-то сделать, то делаем это сразу и не считаем что-то невозможным. А меня подстегивает, когда вокруг такие люди.

Мы общались неделю, две, и я решил серьёзно рассмотреть эту возможность. Поговорил с семьей и так оказался здесь.

Это случилось в очень неожиданный момент, но я очень благодарен и счастлив, что принял это решение, потому что тут получаю огромное удовольствие, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.