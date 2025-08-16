Плющев о победе на МЧМ-2002: «Я эту команду лично собирал — с 16 лет. Насчет того, что каждый дурак бы выиграл… В 2001-м Петр Ильич Воробьев просрал, имея шикарный состав»

— Под этот стиль я себе и ребят подбирал. Приглашал их не по сведениям из компьютера, как многие. Всегда говорил, что мне нужен игрок, который не просто подставляет клюшки в пустые ворота, а умеет создавать моменты и их реализовывать. Всегда знал, что кроме хорошей атаки требуется всегда и надежная оборона, — сказал заслуженный тренер России.