Плющев о победе на МЧМ-2002: «Я эту команду лично собирал — с 16 лет. Насчет того, что каждый дурак бы выиграл… В 2001-м Петр Ильич Воробьев просрал, имея шикарный состав»

Специалист возглавил молодежную сборную после победы на ЮЧМ-2001 со сборной до 18 лет.

Источник: Спортс"

— Наверное, самый типичный выпад в вашу сторону за это время: «С таким количеством звезд, как у Плющева, выигрывал бы каждый дурак!» Вы лично собрали все команды?

— Ну, насчет того, что каждый дурак… Наш мэтр, Петр Ильич Воробьев, на домашнем чемпионате-2001, за год до нашего успеха в Чехии, лихо проиграл, с треском. Я бы даже сказал просрал, имея шикарный состав 1982 года рождения.

Второе — все говорят, что у меня в составе был Ковальчук. Но мало кто в курсе, что Илья после юниорского чемпионата в Финляндии уехал в НХЛ и никогда не играл за «молодежку». Ну, а собирал эту команду лично я — с 16 лет.

— Причем, как понимаю, под стиль, который повторял лучшие образцы советского хоккея?

— Под этот стиль я себе и ребят подбирал. Приглашал их не по сведениям из компьютера, как многие. Всегда говорил, что мне нужен игрок, который не просто подставляет клюшки в пустые ворота, а умеет создавать моменты и их реализовывать. Всегда знал, что кроме хорошей атаки требуется всегда и надежная оборона, — сказал заслуженный тренер России.