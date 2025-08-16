Артюхин об уходе Ливо из «Салавата»: «Со стороны Уфы это выглядело не очень. Клуб не по спортивным интересам поступил, но на бумаге вопросов нет»

Ранее уфимский клуб расторг контракт с 32-летним канадским форвардом по обоюдному согласию. До этого сообщалось о желании «Салавата Юлаева» расторгнуть контракт с игроком в связи с его опозданием на сборы.
Ожидается, что игрок продолжит карьеру в «Тракторе».
«Очень рад, что все обошлось без скандалов. “Салават Юлаев” и Джош Ливо разошлись дружелюбно. В целом, ситуация получилась достаточно непонятная.
Уфа не по спортивным интересам поступила, но на бумаге вопросов нет. Со стороны «Салавата», на мой взгляд, это выглядело не очень", — сказал бывший игрок клубов КХЛ.