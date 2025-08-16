Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Монтур о приглашении в летний лагерь Канады перед Олимпиадой: «Я хорошо сыграл на ЧМ, и все знают, что я могу дать команде. Когда играет элита элит, хочется быть частью этого»

31-летний защитник «Сиэтла» был приглашен в летний ознакомительный лагерь канадцев, куда приедут 42 игрока.

Источник: Спортс"

Монтур (81 матч в регулярке в прошлом сезоне и 41 очко при полезности «минус 21» и 70 минутах штрафа) не играл за канадцев на Турнире четырех наций в феврале, но выступил на ЧМ-2025 — 8 матчей и 9 (2+7) очков при полезности «+5».

"Было приятно получить вызов. Думаю, что я хорошо сыграл на ЧМ, и теперь все знают, что я могу дать команде. Получить признание — это здорово. И это еще один шаг к тому, чтобы попасть в сборную. Но для этого нужно хорошо играть и добиваться успеха.

Я чувствовал, что могу попасть в состав на Турнир четырех наций. К сожалению, этого не случилось. Но любому хоккейному болельщику приятно смотреть, как играет элита. Или даже элита элит. Это пробуждает в тебе желание стать часть этого. Жаль, что я не попал на тот турнир. Но я чувствую, что в этот раз у меня есть все шансы попасть в команду", — сказал Монтур.