Ги Буше о Санкт-Петербурге: «Один из самых красивых городов мира, микс Москвы, Венеции и Амстердама. И тут так чисто! Чувствуется и грандиозность России в целом»

— Все невероятно и потрясающе! Во-первых, хоккейная инфраструктура — это первая причина, почему мы здесь проводим сборы. Все идеально — арена, отель. И вдобавок такой красивый город, все мероприятия здорово организованы, погода потрясающая. Помню, как приезжал сюда со сборной Канады, но тогда мы прилетели всего на один день, и у меня не было времени погулять по городу. А сейчас все великолепно, я поездил по миру достаточно, и Петербург — один из самых красивых городов. Он просто невероятен.