Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ги Буше о Санкт-Петербурге: «Один из самых красивых городов мира, микс Москвы, Венеции и Амстердама. И тут так чисто! Чувствуется и грандиозность России в целом»

«Авангард» проводит в городе тренировочный сбор.

— Ваша первая предсезонка здесь, как пока все идет?

— Все невероятно и потрясающе! Во-первых, хоккейная инфраструктура — это первая причина, почему мы здесь проводим сборы. Все идеально — арена, отель. И вдобавок такой красивый город, все мероприятия здорово организованы, погода потрясающая. Помню, как приезжал сюда со сборной Канады, но тогда мы прилетели всего на один день, и у меня не было времени погулять по городу. А сейчас все великолепно, я поездил по миру достаточно, и Петербург — один из самых красивых городов. Он просто невероятен.

— Что уже успели увидеть?

— Вчера пять часов по городу гулял! Посмотрел Петропавловскую крепость, поднялся на Исаакиевский собор. И тут так чисто! Я был в Венеции, в Амстердаме, Петербург мне немного напоминает их из-за каналов. Я бы сказал, что этот город — микс Москвы, Венеции и Амстердама.

Поражает грандиозность и России в целом, и здесь это тоже чувствуется. И тут много воды, что создает особенную атмосферу, здесь просто великолепно себя чувствуешь, — сказал главный тренер омского клуба.