Потуральски об «Авангарде»: «Потихоньку привыкаем друг к другу. Якупов и Шарипзянов сразу начали командное сплочение. Они водят новичков по ресторанам, показывают город»

— Я думаю, что это не станет проблемой, потому что мы уже потихоньку привыкаем друг к другу. Нужно отдать должное всей команде, а в особенности — Наилю Якупову и Дамиру Шарипзянову. Ребята очень тепло поприветствовали новичков и с первых дней начали командное сплочение. Они водят нас по ресторанам, показывают город и стараются помочь со всеми трудностями.