Потуральски об «Авангарде»: «Потихоньку привыкаем друг к другу. Якупов и Шарипзянов сразу начали командное сплочение. Они водят новичков по ресторанам, показывают город»

— Вместо точечного усиления «Авангард» в этом сезоне провел полноценную перестройку. Сможет ли такой рискованный шаг стать проблемой в начале сезона ввиду того, что игроки не успели притереться друг к другу?

— Я думаю, что это не станет проблемой, потому что мы уже потихоньку привыкаем друг к другу. Нужно отдать должное всей команде, а в особенности — Наилю Якупову и Дамиру Шарипзянову. Ребята очень тепло поприветствовали новичков и с первых дней начали командное сплочение. Они водят нас по ресторанам, показывают город и стараются помочь со всеми трудностями.

Наш главный тренер Ги Буше поощряет такие вещи и тоже делает все, чтобы мы стали дружной командой.

Сборы в Санкт-Петербурге — это отличная возможность, чтобы весело провести время и узнать друг-друга получше. Я уверен, что мы сможем стать настоящей хоккейной семьей, и эта химия будет помогать нам на льду, — сказал форвард омского клуба.