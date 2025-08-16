Ерыкалов о том, что «Спартак» предлагает Голдобину обмен: «Речь не СКА или каком-то топ-клубе, а о “Барысе”, “Амуре” и так далее. Это выглядит как угроза: не подписываешься&

«Тоже слышал о такой позиции руководства “Спартака”.
Правда, с важным уточнением: подразумевается обмен не в СКА и не в какой-то топ-клуб, а в «Барыс», «Амур» и тому подобные клубы.
Что уже выглядит как не нормальная альтернатива для Голдобина, а как угроза: не подписываешься на наших условиях — поедешь далеко«, — сообщил журналист Sport24, напомнив об обмене Александра Хохлачева из “Спартака” в хабаровский клуб в 2023 году.
Отметим, что в мае московский клуб опровергал информацию о возможном обмене Голдобина в «Амур».