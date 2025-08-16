Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
«Ак Барс» предлагал Ливо примерно такие же деньги, что и «Трактор». Для игрока главным было создание комфортных условий, фактор Гру сыграл ключевую роль («Бизнес Online»)

Ранее стало известно, что экс-игрок «Салавата» будет получать в челябинском клубе 90 миллионов рублей в виде зарплаты плюс 70 млн в виде бонуса за попадание в топ-3 лучших бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ.

"Казанский клуб предлагал примерно такую же зарплату, а бонусная часть могла оказаться больше, чем в Челябинске.

Рассказывают, что деньги для Ливо были не самым важным фактором. Главное, чтобы были созданы комфортные условия.

Источники сообщают, что фактор Бенуа Гру все-таки сыграл ключевую роль — Ливо хотел поработать с соотечественником«, — говорится в сообщении “Бизнес Online”.

Переход Ливо в «Трактор» — идеальное решение. Забудьте про скандалы.