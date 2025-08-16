Плющев о российском хоккее: «Я уже 15 лет назад сказал, что не туда гребем. У нас возник дефицит на центров и защитников. Сейчас более-менее ситуация с вратарями, и то не за счет системы&ra

— Поэтому меня никуда и не приглашали — мог озвучить, что другие себе не позволяли. Считал, что заслужил говорить правду, то, что вижу. Самое интересное, для себя не выбивал какие-то дивиденды. Впрочем, все заседания были чисто символические. Все голосовали, как нужно, — сказал заслуженный тренер России.