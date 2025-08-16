Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Рябыкин о молодых игроках «Локомотива»: «Работающие лифты — один из принципов системы Хартли. Ни один юниор не останется незамеченным»

— В прежние годы «Локомотив» иногда критиковали за консервативную политику в отношении молодежи…

Источник: Спортс"

— 18 августа у нас контрольный матч с «Торпедо», лучшие юниоры получат шанс. Тем более что не все игроки основы избежали травм.

Всегда здорово, когда молодые растут и подпирают взрослый костяк. Именно такая конкуренция является оптимальной. При этом искусственно кого-то подтягивать смысла нет. Это, наоборот, идет во вред молодым хоккеистам, приводит к неправильной самооценке.

В любом случае работающие лифты — один из принципов системы Хартли. Ни один юниор не останется незамеченным.

— Кого отметите из молодых?

— Знаете, это самое опасное дело. Молодые не всегда правильно оценивают появление своих имен в прессе. Сезон только начинается, у всех есть шансы, — сказал тренер ярославского клуба.