Рябыкин о молодых игроках «Локомотива»: «Работающие лифты — один из принципов системы Хартли. Ни один юниор не останется незамеченным»

— 18 августа у нас контрольный матч с «Торпедо», лучшие юниоры получат шанс. Тем более что не все игроки основы избежали травм.
Всегда здорово, когда молодые растут и подпирают взрослый костяк. Именно такая конкуренция является оптимальной. При этом искусственно кого-то подтягивать смысла нет. Это, наоборот, идет во вред молодым хоккеистам, приводит к неправильной самооценке.
В любом случае работающие лифты — один из принципов системы Хартли. Ни один юниор не останется незамеченным.
— Кого отметите из молодых?
— Знаете, это самое опасное дело. Молодые не всегда правильно оценивают появление своих имен в прессе. Сезон только начинается, у всех есть шансы, — сказал тренер ярославского клуба.