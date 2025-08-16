Рябыкин о молодых игроках «Локомотива»: «Работающие лифты — один из принципов системы Хартли. Ни один юниор не останется незамеченным»

Всегда здорово, когда молодые растут и подпирают взрослый костяк. Именно такая конкуренция является оптимальной. При этом искусственно кого-то подтягивать смысла нет. Это, наоборот, идет во вред молодым хоккеистам, приводит к неправильной самооценке.