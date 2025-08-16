«Динамо» проведет церемонию с участием Овечкина 22 августа: «Будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца»

"Уже в ближайшую пятницу, в 16:00, вместе с вами мы будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца — Александра Овечкина.
Воспитанник бело-голубых, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ станет почетным гостем нашего хоккейного праздника!
Приходите, чтобы увидеть великого снайпера на «ВТБ-Арене», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».
Овечкин попал в книгу «Живите, родичи!» о поселке Тумба Муезерского района Карелии. Родственники хоккеиста — тумбовчане.
