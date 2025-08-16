Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Динамо» проведет церемонию с участием Овечкина 22 августа: «Будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца»

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

"Уже в ближайшую пятницу, в 16:00, вместе с вами мы будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца — Александра Овечкина.

Воспитанник бело-голубых, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ станет почетным гостем нашего хоккейного праздника!

Приходите, чтобы увидеть великого снайпера на «ВТБ-Арене», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

Овечкин попал в книгу «Живите, родичи!» о поселке Тумба Муезерского района Карелии. Родственники хоккеиста — тумбовчане.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше