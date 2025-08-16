Овечкин, Малкин, Кросби, Дацюк, Кучеров, Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Стэмкос, Макар, Хедман, Флери — в сборной лучших игроков НХЛ XXI века

Вратари: Марк-Андре Флери, Джонатан Куик.
Защитники: Дрю Даути, Виктор Хедман, Данкан Кит, Кэйл Макар, Алекс Пьетранжело, Ши Уэбер.
Нападающие: Александр Овечкин, Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Павел Дацюк, Леон Драйзайтль, Патрик Кэйн, Анже Копитар, Никита Кучеров, Нэтан Маккиннон, Евгений Малкин, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос.
