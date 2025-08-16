Бучельников о переходе в ЦСКА: «Случился неожиданно, очень обрадовался такому шансу. Ожидания самые высокие, мы должны доказать, что достойны играть на высоком уровне»

"Приветствую болельщиков ЦСКА, очень рад присоединиться к команде. У нас идет важный этап. Надеюсь, мы все вместе пройдем его, с комфортом подготовимся к сезону и будем каждый раз побеждать на площадке.
Для меня было неожиданно, что так резко случился переход в ЦСКА. Услышал об этом от агента, очень обрадовался такому шансу. Раньше был знаком с Прохором Полтаповым и Колей Макаровым, а также с Колби Уильямсом, мы с ним вместе играли в «Адмирале» два года назад.
Ожидания от сезона самые высокие. Мы должны доказать всем и прежде всего себе, что достойны играть на высоком уровне и что каждую игру выходим как на последнюю, чтобы победить.
На льду сейчас тренируемся в одной тройке с Денисом Зерновым и Колей Коваленко. Прошли первый цикл, у нас были мини-игры. Во втором цикле нагрузка немного сильнее", — сказал Бучельников.