Гендиректор «Авангарда» об ультиматуме Буше по Ткачеву: «Это не ультиматум, а данность. Он сказал: игрок потребует определенную роль, опираясь на свой статус, я не смогу этого дать»

— Нет, в такой форме не было. Это не был ультиматум. Скорее, он сказал: "Если вы хотите получить от меня все, что я могу дать, а я отвечаю за тот хоккей, который вижу и готов полностью раствориться в работе, строя игру команды именно так, как считаю правильным, — здесь нужно что-то решать.