Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Гендиректор «Авангарда» об ультиматуме Буше по Ткачеву: «Это не ультиматум, а данность. Он сказал: игрок потребует определенную роль, опираясь на свой статус, я не смогу этого дать»

— Был ли от Буше именно ультиматум в духе «либо я, либо Ткачев»?

Источник: Спортс"

— Нет, в такой форме не было. Это не был ультиматум. Скорее, он сказал: "Если вы хотите получить от меня все, что я могу дать, а я отвечаю за тот хоккей, который вижу и готов полностью раствориться в работе, строя игру команды именно так, как считаю правильным, — здесь нужно что-то решать.

Мы не сможем работать, это будет мешать. Он (Ткачев — Спортс«“) будет требовать определенную роль, опираясь на свой статус, контракт, опыт и уровень мастерства, а я не смогу ему эту роль дать. Это не ультиматум, а данность.

Если хотите, чтобы я работал на полную, — нужно искать выход. Если же готовы видеть от меня 50%, то можно было бы ничего не менять«. В итоге мы пришли к такому решению, — сказал генеральный директор “Авангарда” Герман Чистяков.