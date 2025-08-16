Гендиректор «Авангарда» об ультиматуме Буше по Ткачеву: «Это не ультиматум, а данность. Он сказал: игрок потребует определенную роль, опираясь на свой статус, я не смогу этого дать»

— Нет, в такой форме не было. Это не был ультиматум. Скорее, он сказал: "Если вы хотите получить от меня все, что я могу дать, а я отвечаю за тот хоккей, который вижу и готов полностью раствориться в работе, строя игру команды именно так, как считаю правильным, — здесь нужно что-то решать.
Мы не сможем работать, это будет мешать. Он (Ткачев — Спортс«“) будет требовать определенную роль, опираясь на свой статус, контракт, опыт и уровень мастерства, а я не смогу ему эту роль дать. Это не ультиматум, а данность.
Если хотите, чтобы я работал на полную, — нужно искать выход. Если же готовы видеть от меня 50%, то можно было бы ничего не менять«. В итоге мы пришли к такому решению, — сказал генеральный директор “Авангарда” Герман Чистяков.