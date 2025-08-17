Овечкин включен в Книгу Рекордов России как лучший снайпер НХЛ: «Александр стал частью национальной истории России»

«Легендарный капитан “Вашингтон” официально внесен в Книгу рекордов России как игрок, забросивший наибольшее количество шайб в регулярных сезонах НХЛ.
897 голов — историческое достижение, ставшее символом упорства, стабильности и спортивного мастерства.
Александр Овечкин не просто побил рекорд Уэйна Гретцки — он уже переписал хоккейную историю от имени России. Это не просто цифры. Это годы тренировок, сотни матчей, тысячи бросков и миллионы болельщиков, вдохновленных его игрой.
Александр Овечкин теперь официально стал частью национальной истории", — говорится в заявлении Книги рекордов России.
Изображение: соцсеть Книги рекордов России.