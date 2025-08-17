Генменеджер «Монреаля» о Добсоне: «Не каждый день удается получить 25-летнего защитника с таким опытом, качествами, габаритами и правым хватом. Надеемся, что Ноа усилит нас»

Часто бывало так, что наши защитники возвращались за шайбой глубоко в зону в одиночку, пока партнер высоко встречал соперника у синей линии, не откатываясь назад. Именно поэтому мы и взяли Каррье — он сразу адаптировался, идеально вписался в стиль и сделал нас заметно сильнее.
Мы надеемся, что и Ноа окажет такое же влияние. Все-таки не каждый день удается заполучить 25-летнего защитника с таким опытом, качествами, габаритами и к тому же правым хватом«, — сказал генеральный менеджер “Монреаля” Кент Хьюз.