Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Гендиректор «Авангарда» о питании: «Если заставлять всех есть спаржу, некоторые будут питаться в другом месте. Ради результата, нужно себя ограничивать, есть те, кто до этого не дозрел»

— Привлекаете ли к работе в клубе нутрициолога?

Источник: Спортс"

— Да. Сейчас, например, в Омске работала достаточно известная женщина-диетолог. Меню будет вносить корректировки в питание — важно найти баланс между тем, чтобы пища была здоровой и полезной, но при этом игроки ее действительно ели.

Есть хоккеисты, которые уже серьезно продвинулись в понимании того, что нужно себя в чем-то ограничивать ради результата. А есть те, кто до этого внутренне еще не дозрел.

Если заставлять всех есть, например, спаржу, то некоторые просто будут ходить питаться в другом месте. Мы видим примеры великих спортсменов, которые играют на высочайшем уровне до 40 лет.

Когда разбираешься, в чем секрет, все просто: нет мелочей. Все имеет значение — и сон, и питание, — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.