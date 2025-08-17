Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Кудашов об изменениях в школе «Динамо»: «Какие ожидания? Что обгонит “Спартак”, ЦСКА, АКМ и все прочие»

Напомним, ранее Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского клуба. Сообщалось, что он будет курировать работу с молодежью.

Источник: Спортс"

— Какие ожидания от изменений в школе «Динамо»?

— Я тренер основной команды. Какие у меня могут быть ожидания? Что динамовская школа обгонит «Спартак», ЦСКА, АКМ и все прочие, — сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.