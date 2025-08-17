Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Шайфли о Тэйвсе в «Виннипеге»: «Почти идеальный сценарий. Он легенда — и для НХЛ, и для города. Я рад тому, что у нас есть парень с таким опытом и статусом»

Ранее 37-летний экс-капитан «Чикаго», пропустивший 2 предыдущих сезона, подписал контракт с «Джетс» на один год с зарплатой 2 миллиона долларов. Также он может получить до 5 млн долларов в виде бонусов.

Ранее 37-летний экс-капитан «Чикаго», пропустивший 2 предыдущих сезона, подписал контракт с «Джетс» на один год с зарплатой 2 миллиона долларов. Также он может получить до 5 млн долларов в виде бонусов.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» родился и вырос в Виннипеге.

"Почти идеальный сценарий. Вернуться в родной город после двух лет паузы — в этом есть смысл. Я думал, что мы будем первыми в его списке. Я очень рад, что он к нам присоединился.

Он легенда — и для НХЛ, и для города. Я много раз разговаривал с ним этим летом. Он очень рад вернуться в хоккей и быть в нашей команде. Я рад тому, что теперь у нас есть парень с таким опытом и статусом. Будет здорово сыграть вместе с ним", — сказал Шайфли.