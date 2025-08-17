Кудашов о Кисакове: «За 3 года, что его не было в “Динамо”, он однозначно стал взрослее и крепче. НХЛ — лучшая лига мира, Александр тренировался с лучшими»

Кисаков за последние три года, что его не было в «Динамо», однозначно стал взрослее и крепче. НХЛ — лучшая лига в мире. Соответственно, Александр тренировался с лучшими. Дальше все будет зависеть от того, как он будет работать и вливаться в коллектив", — сообщил главный тренер бело-голубых.