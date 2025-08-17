Ротенберг о тренировках «Академии Динамо “Красная Машина Юниор”: “Мощная работа продолжается! Строим процесс так, чтобы развивать и индивидуальное мастерство, и командное мышление”

Сегодняшняя большая тренировка была разделена на две части. Сначала с ребятами из «Академии Динамо “Красная Машина Юниор” работали вновь над катанием, но с акцентом на координацию, ведь правильное движение на льду позволяет хоккеисту быть быстрее и эффективнее в любой игровой ситуации.
Вторую часть посвятили развитию игрового мышления и тактическим действиям. Это то, что превращает набор приемов и техники в командную игру.
В общем, строим тренировочный процесс так, чтобы развивать в ребятах и индивидуальное мастерство, и командное мышление. Это лучший путь к хоккею высокого уровня«, — сообщил член совета директоров “Динамо” и первый вице-президент ФХР.
Ротенберг представил тренеров команды «Академия Динамо “Красная Машина Юниор” — новичка МХЛ. Сам он в штаб не вошел.