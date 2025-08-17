Ричмонд
Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

"897 голов — историческое достижение, которое уже стало символом стабильности и спортивного мастерства.

Овечкин не просто побил рекорд Гретцки — он уже переписал историю хоккея от имени России. Это не просто число — это годы тренировок, сотни игр, тысячи бросков и миллионы болельщиков, вдохновленных его игрой.

Александр Овечкин официально стал частью национальной истории", — сказано в сообщении аккаунта Книги рекордов России в соцсетях.

Фото: instagram.com/worldrecordsclub/

Овечкин поучаствовал в установлении рекорда России по приготовлению стейков. Капитан «Вашингтона» нанес число 895 на рекордный кусок индейки.

