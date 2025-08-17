Журналист Амато о Росси и «Миннесоте»: «Мы видели, как игроки пропускали значительную часть лагеря, ожидая нового контракта, что пошло им во вред. В интересах Марко и команды, чтобы он не

23-летний игрок, скорее всего, надеется на долгосрочное соглашение с серьезным кэпхитом после сезона с 60 очками, но у «Уайлд» могут быть другие планы. «Миннесота» явно не так уверена в его ценности, поскольку в плей-офф они спустили Росси в четвертое звено и сократили его игровое время на 7 минут за матч в среднем. До начала сезона еще много времени, но, похоже, эти переговоры не будут завершены в ближайшее время.