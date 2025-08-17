Дитц о том, почему не закрепился в НХЛ: «Испытывал большое давление и, видимо, был не совсем готов к тому, чтобы каждый день его выдерживать. Где-то не получалось — и уверенность терялась»

— Почему не удалось там закрепиться?
— Хороший вопрос. Наверное, ментально еще не созрел. Испытывал большое давление и, видимо, был не совсем готов к тому, чтобы каждый день его выдерживать и играть на самом высоком уровне.
Где-то не получалось — и уверенность в себе терялась. Без опыта сложно. Сейчас же его хватает, и уже есть представление, что ты за игрок и как можешь помочь команде, знаешь свои сильные и слабые стороны.
Стараюсь демонстрировать свои лучшие качества и, конечно, выполнять задания тренера, — сказал защитник минского «Динамо» Даррен Дитц.