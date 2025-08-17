Рыбин о двустороннем матче «Сочи»: «Смотрим сочетания, моделируем различные игровые ситуации. Много работаем по тактике. Пищи для размышлений много»

Розыгрыши большинства и построение обороны, как вы понимаете, одни из ключевых элементов в организации игры. Но какие-то выводы по парам обороны и тройкам атаки делать еще слишком рано. Скоро полетим на турнир в Челябинск, и вот там уже будем тщательно смотреть на сочетания, анализировать, кто и как взаимодействует друг с другом. Пока же не надо торопиться«, — сказал ассистент главного тренера “Сочи” Максим Рыбин.