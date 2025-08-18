«Салават» обменял права на Огирчука в «Ижсталь» на денежную компенсацию. У форварда 16+9 в 48 играх в ВХЛ за «Торос» в прошлом сезоне

Уфимский клуб получает денежную компенсацию, а клуб из Ижевска — спортивные права на Даниила Огирчука.
«Салават Юлаев» благодарит Даниила за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении пресс-службы уфимцев.
25-летний форвард Огирчук отыграл в системе «Салавата» 2 года.
В сезоне-2023/24 он провел 14 матчей за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (2+3) очков. Также в его активе было 2 матча в розыгрыше Кубка Гагарина.
В прошлом сезоне игрок выступал исключительно за «Торос» в Olimpbet ВХЛ — 25 (16+9) баллов в 48 играх в регулярном чемпионате.