Гришин об игре «Нефтехимика» в 3 пары защитников: «Возможно, такой формат НХЛ моментами и в сезоне будем использовать. Это нормально, если грамотно распределять силы»

«Нефтехимик» обыграл «Ижсталь» (5:2) в контрольном матче.

— Это вторая игра, и зашли ребята, которые еще ни разу не играли в этом сезоне, для некоторых игроков это был первый матч вообще. Так же, как и в прошлой игре с «Ак Барсом», просматривается много технического брака, но это нормальная ситуация для лета. Где-то три-четыре игры нужно, чтобы прочувствовать этот соревновательный режим. Поэтому первые два периода были скомканы. Дальше у нас пошло большинство, ребята реализовали и довели матч до победы.

По плану все неплохо у нас, ребята стараются выполнять всё, что мы просим. По тактике получается все более-менее, пока надо добавлять в техническом исполнении, ну и, естественно, в физическом компоненте.

— Вы играли в три пары защитников, это намеренно?

— Да, мы хотели дать ребятам функциональную нагрузку, чтобы ребята поиграли побольше, поинтенсивнее. Мы играли в четыре тройки, без 13-го нападающего. Вполне возможно, мы такой формат НХЛ (18 полевых игроков в заявке — Спортс) моментами будем использовать и в сезоне.

В три пары играть — это нормально, если грамотно распределять силы, — сказал главный тренер нижнекамцев.