Гришин об игре «Нефтехимика» в 3 пары защитников: «Возможно, такой формат НХЛ моментами и в сезоне будем использовать. Это нормально, если грамотно распределять силы»

— Это вторая игра, и зашли ребята, которые еще ни разу не играли в этом сезоне, для некоторых игроков это был первый матч вообще. Так же, как и в прошлой игре с «Ак Барсом», просматривается много технического брака, но это нормальная ситуация для лета. Где-то три-четыре игры нужно, чтобы прочувствовать этот соревновательный режим. Поэтому первые два периода были скомканы. Дальше у нас пошло большинство, ребята реализовали и довели матч до победы.