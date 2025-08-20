Чибриков — 6-й в списке лучших проспектов «Виннипега» по версии Daily Faceoff. Ягер — 1-й, Саломонссон — 2-й, Ламберт — 3-й

В него были включены хоккеисты, которые провели не более 50 матчей в НХЛ. При этом не включались вратари старше 25 лет и полевые игроки старше 23 лет.
1. Брэйден Ягер, нападающий, 20 лет («Манитоба», АХЛ).
2. Элиас Саломонссон, защитник, 20 лет («Манитоба», АХЛ).
3. Брэд Ламберт, нападающий, 21 год («Манитоба», АХЛ).
4. Колби Барлоу, нападающий, 20 лет («Манитоба», АХЛ).
5. Саша Бумедьенн, защитник, 18 лет, (Бостонский университет, NCAA).
6. Никита Чибриков, нападающий, 22 года («Манитоба», АХЛ).
7. Альфонс Фрей, защитник, 19 лет.
8. Кирон Уолтон, нападающий, 19 лет.
9. Кевин Хэ, нападающий, 19 лет («Ниагара», OHL).
10. Джейкоб Жюльен, нападающий, 20 лет («Манитоба», АХЛ).