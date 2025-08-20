Танков о Ги Буше: «В его системе минимум креатива, но много комбинаций, основанных на линейности, четком выполнении установок. Большой профессионал, многому научился у него»

— Да, опять это будет связано с моим дебютом, только уже в «Авангарде». Сижу в раздевалке перед игрой с «Барысом», и тут заходит Ги и ищет меня взглядом, затем подзывает к себе. Говорит на английском: «Ты хороший игрок, какая у тебя задача?».