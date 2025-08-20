Ричмонд
Танков о Ги Буше: «В его системе минимум креатива, но много комбинаций, основанных на линейности, четком выполнении установок. Большой профессионал, многому научился у него»

Ранее «Авангард» заключил новое двустороннее соглашение с Танковым на два года и отдал его «Северстали» в аренду до конца сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

— Как тебе работа под руководством Ги Буше?

— Круто! Он большой профессионал, который максимально интересно проводит тренировки, уделяет большое количество времени всем деталям и мелочам. Когда был в «Авангарде», то многому научился у него.

По той причине, что до него не работал с тренером, который использовал такой подход. Было здорово, мне все понравилось — очень интересно тренироваться у него.

— У тебя не было языкового барьера?

— Не сказал бы. Во-первых, мне помогали ребята в коллективе, переводя его установки и объяснения. Во-вторых, удобно, что есть какие-то термины, которые в целом понятны и без полноценного понимания языка.

Также установки были очень схожи, поэтому я улавливал то, что он хотел доносить. В тот момент начал учить английский и до сих пор уделяю этому время.

— Помнишь какой-то яркий эпизод, который характеризует его как тренера?

— Да, опять это будет связано с моим дебютом, только уже в «Авангарде». Сижу в раздевалке перед игрой с «Барысом», и тут заходит Ги и ищет меня взглядом, затем подзывает к себе. Говорит на английском: «Ты хороший игрок, какая у тебя задача?».

Я немного растерялся и задумался (смеется — Спортс«“). Он продолжает: “Играй просто и с головой”. Уже после матча он похвалил меня. Собственно, я справился с его персональной установкой.

Вообще, его фраза, сказанная мне, характеризует тот хоккей, который он ставит. В его системе минимум креатива, но множество комбинаций, которые основываются на линейности и четком выполнении установок, — сказал Кирилл Танков.