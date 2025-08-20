Буре о ЦСКА: «Задача одна — завоевать Кубок Гагарина, шансы хорошие. Состав интересный, руководство сильное, болельщики этого жаждут»

— О том, что Сергей — большой трудяга. Профессионал с большой буквы. Не просто так он завоевал два Кубка Гагарина в первые свои два сезона, когда начал работать тренером. А до этого работал главным менеджером, когда ЦСКА тренировал Игорь Никитин. То есть он знает команду со всех сторон.