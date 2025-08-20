Генменеджер «Трактора»: «Мы могли завоевать Кубок, это чемпионское окно еще не закрылось, убежден. Наши амбиции по-прежнему высокие, в эйфорию мы не улетели»

— Бен Гру, узнав КХЛ, изменил свое мнение о нашем чемпионате?
— Безусловно, он стал опытнее и информированнее. Бен узнал многих игроков в лиге, со многими перед подписанием беседовал лично.
— Не было ли ощущения, что чемпионское окно «Трактора» закрывается, только-только открывшись? Шабанов еще не уехал в НХЛ, Кравцов был на месте, Фукале в воротах…
— Наша команда действительно могла завоевать Кубок Гагарина. Это чемпионское окно, я убежден, еще не закрылось. Наши амбиции по-прежнему высокие. При этом мы не улетели ни в какую эйфорию, — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.