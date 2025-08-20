Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Кэйн, Мэттьюс, Айкел, братья Хьюзы (Куинн, Джек и Люк), Пинто, Назар и еще 36 игроков приглашены в лагерь сборной США перед ОИ-2026

С 26 по 27 августа сборная США проведет мероприятия вне льда. Лагерь состоится в Плимуте (штат Мичиган).

Источник: Спортс"

В лагерь приедут 44 хоккеиста. В их числе: 4 вратаря, 16 защитников и 24 нападающих.

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак, ранее включенный в число первых 6 игроков в заявке команды на турнир, тоже был приглашен, но не сможет приехать.

Вратари: Коннор Хеллибак («Виннипег»), Джейк Эттинджер («Даллас»), Джереми Сваймен («Бостон»), Джоуи Даккор («Сиэтл»).

Защитники: Куинн Хьюз* («Ванкувер»), Чарли Макэвой* («Бостон»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Зак Веренски («Коламбус»), Сет Джонс («Флорида»), Джейккоб Слэвин («Каролина»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Райан Макдона («Тампа»), Брок Фэйбер («Миннесота»), Люк Хьюз, Бретт Пеши (оба — «Нью-Джерси»), Нил Пионк («Виннипег»), Джейк Сэндерсон («Оттава»), Брэди Шей («Нэшвилл»), Алекс Влэшик («Чикаго»), Джексон Лакомб («Анахайм»).

Нападающие: Остон Мэттьюс*, Мэттью Найз (оба — «Торонто»), Джек Айкел* («Вегас»), Брэди Ткачак*, Шейн Пинто (оба — «Оттава»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Патрик Кэйн, Дилан Ларкин (оба — «Детройт»), Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба — «Рейнджерс»), Джейк Генцел («Тампа»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Брайан Раст («Питтсбург»), Клейтон Келлер, Логан Кули (оба — «Юта»), Мэтью Болди («Миннесота»), Коул Кофилд («Монреаль»), Конор Гарланд («Ванкувер»), Крис Крайдер («Анахайм»), Тейдж Томпсон, Алекс Так (оба — «Баффало»), Брок Нелсон («Колорадо»), Фрэнк Назар («Чикаго»).

*игрок включен в число первых 6 игроков в заявке команды на турнир.