Березин о решении «Лады» расторгнуть с ним контракт: «Моя реакция — не шок, а удивление. Этим летом на рынке КХЛ уже ничто не должно шокировать»

— Максим, многие болельщики «Лады» были шокированы расставанием с капитаном команды после 0:6 от «Металлурга» на предсезонном турнире в Минске. Что произошло?

Источник: Спортс

— После турнира в Беларуси состоялся разговор с главным тренером [Борисом Мироновым] и генеральным менеджером [Сергеем Гомоляко]. Тренер сказал, что он так видит ситуацию с защитниками и что это общее решение с менеджментом.

— Ваша реакция?

— Удивление. За два сезона в «Ладе» пропустил лишь три матча из 136, пользовался доверием тренеров, получил максимальное игровое время — и капитанскую повязку.

Вроде бы ничто не говорило о возможном расторжении. Тем более что хорошо прошел первую часть тренировочного лагеря, тесты. Функционально чувствовал себя в форме, близкой к оптимальной.

— Вы удивились решению руководства — или были им шокированы?

— Знаете, этим летом на рынке КХЛ уже ничто не должно шокировать. Ведущие игроки многих команд вынуждены менять клубы, трансферная политика непредсказуемая и жесткая. Поэтому моя реакция — не шок, а удивление, — сказал экс-защитник клуба из Тольятти.