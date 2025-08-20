Березин о решении «Лады» расторгнуть с ним контракт: «Моя реакция — не шок, а удивление. Этим летом на рынке КХЛ уже ничто не должно шокировать»

— После турнира в Беларуси состоялся разговор с главным тренером [Борисом Мироновым] и генеральным менеджером [Сергеем Гомоляко]. Тренер сказал, что он так видит ситуацию с защитниками и что это общее решение с менеджментом.
— Ваша реакция?
— Удивление. За два сезона в «Ладе» пропустил лишь три матча из 136, пользовался доверием тренеров, получил максимальное игровое время — и капитанскую повязку.
Вроде бы ничто не говорило о возможном расторжении. Тем более что хорошо прошел первую часть тренировочного лагеря, тесты. Функционально чувствовал себя в форме, близкой к оптимальной.
— Вы удивились решению руководства — или были им шокированы?
— Знаете, этим летом на рынке КХЛ уже ничто не должно шокировать. Ведущие игроки многих команд вынуждены менять клубы, трансферная политика непредсказуемая и жесткая. Поэтому моя реакция — не шок, а удивление, — сказал экс-защитник клуба из Тольятти.