Грецкий объявил об уходе из «Амура» после 3 сезонов в клубе: «Я горд был представлять Хабаровский край и играть в майке команды, отдаваясь на 200%»

"Любимый Хабаровск, сложно подобрать слова, чтобы выразить благодарность за время, проведенное здесь. Покидая город после сезона, я хотел насладиться величием клуба и красотой закатов, посетить все любимые места, потому что не знал, вернемся ли сюда снова.
Когда сын спрашивал: «Когда мы домой, в Хабаровск?», я понял, насколько мы полюбили этот город. Я горд был представлять Хабаровский край и играть в майке «Амура», отдаваясь на 200%, чтобы болельщики слышали гимн клуба и видели победную «рыбку».
Благодарен каждому, кто поддерживал меня, нашу семью и команду", — написал Грецкий в соцсети.