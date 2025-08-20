Ричмонд
Грецкий объявил об уходе из «Амура» после 3 сезонов в клубе: «Я горд был представлять Хабаровский край и играть в майке команды, отдаваясь на 200%»

28-летний белорусский форвард провел за клуб 150 матчей с учетом плей-офф и набрал 19 (13+6) очков.

"Любимый Хабаровск, сложно подобрать слова, чтобы выразить благодарность за время, проведенное здесь. Покидая город после сезона, я хотел насладиться величием клуба и красотой закатов, посетить все любимые места, потому что не знал, вернемся ли сюда снова.

Когда сын спрашивал: «Когда мы домой, в Хабаровск?», я понял, насколько мы полюбили этот город. Я горд был представлять Хабаровский край и играть в майке «Амура», отдаваясь на 200%, чтобы болельщики слышали гимн клуба и видели победную «рыбку».

Благодарен каждому, кто поддерживал меня, нашу семью и команду", — написал Грецкий в соцсети.