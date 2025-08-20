Ричмонд
Тамбиев о главной потере «Адмирала» в межсезонье: «Сошников, однозначно. Характер у Никиты сложный, но я про него сразу все понял: лидер по натуре»

31-летний нападающий в межсезонье подписал контракт с «Сибирью».

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне игрок провел 57 матчей за «Адмирал» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 41 (22+19) очко. В плей-офф на счету Сошникова было 5 (3+2) баллов в 5 играх серии против «Трактора».

— Чей уход считаете главной потерей в межсезонье?

— Никиты Сошникова, однозначно. На сегодняшний день мы не нашли ему замену. Да, незаменимых нет, но пока прямой альтернативы не вижу. Надеюсь, это только пока. Также жаль было расставаться с Джеком Родуолдом. Я хотел, чтобы он остался, но переговоры вел не я, удержать его не удалось.

Ну и вратарь, конечно. Андрей Мишуров провел очень яркий сезон, развился у нас. Мне нравится его характер: он из третьего вратаря превратился в первого! Андрей после неудачных матчей всегда мог собраться и следующий играл намного лучше. Он всегда выкладывался, проявлял характер, боролся, и — в подтверждение моих слов — ему все возвращалось. Он всегда был победителем, потому что отдавался полностью.

Вот этих ребят я бы выделил, сезон покажет, нашли ли мы им замену. Посмотрим, как будут выглядеть легионеры — Кайл Олсон, Дмитро Тимашов, Адам Хуска.

— А можно ли было удержать Сошникова?

— Понимаете, я не веду переговоры, этим занимается спортивный директор. Я высказываю только свое желание. Конечно, Сошникова я хотел бы оставить. Он большой профессионал: приходил рано, уходил поздно, все время дорабатывал, постоянный велосипед, постоянный массаж. Я люблю профессионалов, мне нравится с ними работать.

Да, характер у Никиты сложный, но я про него сразу все понял: он лидер по натуре. Я не мешал проявлять лидерские качества, сделал его капитаном, и такое доверие дало ему дополнительный толчок. В целом, мы дорожим каждым игроком, каждой личностью, у нас нет возможности ими разбрасываться, — сказал главный тренер «Адмирала».