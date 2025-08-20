Губерниев о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Клубу наплевать на контекст международной политики. Он бы увековечил и хоккеиста из Монголии или Индии»

— «Детройту» наплевать на контекст международной политики, давайте скажем об этом честно. Мы можем сколько угодно радоваться и пришивать к этому решению политику. Но в данном случае речь идет только о признании заслуг Сергея Федорова исключительно в роли одного из лучших нападающих «Детройта» и НХЛ. К международной повестке это никакого отношения не имеет.