Губерниев о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Клубу наплевать на контекст международной политики. Он бы увековечил и хоккеиста из Монголии или Индии»

— Это признание заслуг, Федоров — выдающийся хоккеист, он легенда «Детройта» и всего мирового хоккея, лицо Русской пятерки. Совсем не удивлен признанию заслуг выдающегося хоккеиста и впоследствии тренера. Я этому совсем не удивлен. За Сергея можно только порадоваться, он один из самых легендарных хоккеистов НХЛ и суперзвезда.
— «Детройт» принял такое решение, несмотря на всю международную ситуацию. Насколько важно сейчас показывать миру, что спорт вне политики?
— «Детройту» наплевать на контекст международной политики, давайте скажем об этом честно. Мы можем сколько угодно радоваться и пришивать к этому решению политику. Но в данном случае речь идет только о признании заслуг Сергея Федорова исключительно в роли одного из лучших нападающих «Детройта» и НХЛ. К международной повестке это никакого отношения не имеет.
Не важно, какой национальности Сергей Федоров в данной ситуации. Если бы на его месте был хоккеист сборной Канады, Соединенных Штатов, Монголии или Индии, клуб в любом случае его бы увековечил.
Международный контекст пришивать на ровном месте смысла нет. Федоров — легенда, и «Детройт» это лишний раз подтвердил, — сказал комментатор.