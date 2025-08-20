Маккиннон о Кросби в сборной Канады: «Для ребят он как отец. Мне очень повезло, что он был моим наставником. Где бы я был без него?»

Форвард «Питтсбурга» был капитаном канадской команды, выигравшей Турнир четырех наций. Форвард «Колорадо» был признан самым ценным игроком.
Маккиннон, как и Кросби, является уроженцем провинции Новая Шотландия. Они выросли в одном и том же городе — Коул-Харборе.
"Он мне очень помог. Мне очень повезло в этом плане. Он был моим главным наставником среди ветеранов, хотя мы даже не играли вместе в НХЛ. Кто знает, где бы я сейчас был без него?
Я уверен, что для ребят в сборной он как отец. Это один из лучших игроков в истории. Уверен, что всем очень нравится играть с ним. Помню, когда [на ЧМ-2015 в Чехии] мне было 19 лет, а ему 26 или 27, я сам испытал эти потрясающие ощущения", — сказал Маккиннон.