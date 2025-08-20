Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Маккиннон о Кросби в сборной Канады: «Для ребят он как отец. Мне очень повезло, что он был моим наставником. Где бы я был без него?»

Оба игрока вошли в первую шестерку хоккеистов, включенных в состав сборной на Олимпиаду-2026.

Источник: Спортс"

Форвард «Питтсбурга» был капитаном канадской команды, выигравшей Турнир четырех наций. Форвард «Колорадо» был признан самым ценным игроком.

Маккиннон, как и Кросби, является уроженцем провинции Новая Шотландия. Они выросли в одном и том же городе — Коул-Харборе.

"Он мне очень помог. Мне очень повезло в этом плане. Он был моим главным наставником среди ветеранов, хотя мы даже не играли вместе в НХЛ. Кто знает, где бы я сейчас был без него?

Я уверен, что для ребят в сборной он как отец. Это один из лучших игроков в истории. Уверен, что всем очень нравится играть с ним. Помню, когда [на ЧМ-2015 в Чехии] мне было 19 лет, а ему 26 или 27, я сам испытал эти потрясающие ощущения", — сказал Маккиннон.