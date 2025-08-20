Танков о Козыреве: «Андрей Леонидович поменял хоккей в главной лиге страны. Не зря в хоккейном сообществе его называют новатором»

— Нет, не совсем так. Это было, когда я играл в «Варягах» свой дебютный сезон в МХЛ, а в «СКА-1946» Андрей Леонидович был помощником главного тренера. Как-то меня вызвали в «СКА-1946», и вот тогда я познакомился с ним. Уже в тот момент он обратил на меня внимание: помог разобраться с тактикой и влиться в команду. А уже потом встретились с ним в ВХЛ.