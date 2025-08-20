Ричмонд
Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»

Вчера стало известно, что «Детройт» выведет 91-й номер, под которым играл Сергей Федоров.

Источник: Спортс"

— Пошли разговоры о том, кто из российских хоккеистов следующим удостоится выведения номера из обращения. Как считаете, это может быть Овечкин?

— В любом случае, для Александра это дело не за горами, когда увековечат его номер. Далеко ходить не надо.

— Может Александр стать первым хоккеистом в истории, которого введут в Зал хоккейной славы до завершения карьеры игрока?

— Конечно, да. Овечкин — суперзвезда, будем ему всячески этого желать, — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Буре о «Детройте» при Федорове: «Очень сильная команда, полно звезд — Айзерман, Коффи, Челиос. Сергей был ее большой частью, играл в “Русской пятерке”.