Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»

— Пошли разговоры о том, кто из российских хоккеистов следующим удостоится выведения номера из обращения. Как считаете, это может быть Овечкин?
— В любом случае, для Александра это дело не за горами, когда увековечат его номер. Далеко ходить не надо.
— Может Александр стать первым хоккеистом в истории, которого введут в Зал хоккейной славы до завершения карьеры игрока?
— Конечно, да. Овечкин — суперзвезда, будем ему всячески этого желать, — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Буре о «Детройте» при Федорове: «Очень сильная команда, полно звезд — Айзерман, Коффи, Челиос. Сергей был ее большой частью, играл в “Русской пятерке”.